Cos’è la Purple Drank, la droga di cui si parla per la morte dei due ragazzi a Terni – L’intervista (Di venerdì 10 luglio 2020) «Sciroppo cade basso come l’Md, io non cado in basso sono ancora in piedi». Nel gennaio 2018 Sfera Ebbasta ha pubblicato Rockstar, album da 5 dischi di platino. Nella traccia Sciroppo, cantanta insieme a DrefGold, Sfera parla della Purple Drank, la droga che ora si incrocia con la morte dei due ragazzi di Terni. La Purple Drank è un cocktail a base di codeina e bibite zuccherate. Trovare la codeina, un oppiaceo esattamente come la morfina, non è difficile: è contenuta negli sciroppi per la tosse che si possono acquistare in farmacia. Per fare effetto questi sciroppi devono essere presi in dosi molto più alte di quelle consigliate. Sfera Ebbasta non è l’unico ad aver ... Leggi su open.online

