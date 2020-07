Bagnini a 4 zampe sulle spiagge di Sperlonga: parte il nuovo progetto tra Comune e Scuola Italiana Cani Salvataggio (Di venerdì 10 luglio 2020) Gli angeli del mare a quattro zampe sono apparsi sulla Spiaggia dell’Angolo di Sperlonga, uno dei tratti più suggestivi della costa laziale, tra il Porto turistico e la Grotta di Tiberio. Èpartito il nuovo progetto di collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Sperlonga e la Scuola Italiana Cani Salvataggio che, nei mesi di luglio e agosto, metteranno a disposizione le loro Unità Cinofile per aumentare il livello della sicurezza in mare e sulla spiaggia, in ausilio e affiancamento ai presidi di sicurezza balneare tradizionali. I Bagnini degli stabilimenti, la Protezione Civile comunale, le Unità Cinofile Sics, con la supervisione e il coordinamento della Guardia Costiera, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

