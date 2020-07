Verona-Inter, Juric: “Mi sono commosso, orgoglioso dei ragazzi” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Si tratta di un periodo con tanti problemi e numerosi infortuni. Ma oggi mi sono commosso perché la squadra è stata eccezionale. sono orgoglioso dei miei ragazzi”. Queste le dichiarazioni di Ivan Juric dopo il pareggio per 2-2 dell’Hellas Verona contro l’Inter al Bentegodi. E sull’atteggiamento della sua squadra: “Abbiamo voluto rischiare cercando di pressarli alti – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Alla squadra piace giocare con coraggio e a viso aperto. Per una squadra piccola come la nostra non è scontato e non dobbiamo avere paura di subire imbarcate”. Leggi su sportface

