Sossio Aruta famiglia allargata | Difficile equilibrio dopo il GF Vip (Di giovedì 9 luglio 2020) Quella di Sossio Aruta e di Ursula Bennardo è una famiglia allargata decisamente numerosa. A spiegare i difficili equilibri da mantenere dopo il GF Vip è proprio l’ex dama di Uomini e Donne. Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti al trono over di Uomini e Donne. dopo molti tentennamenti da parte del cavaliere, … L'articolo Sossio Aruta famiglia allargata Difficile equilibrio dopo il GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sembrano lontani i tempi in cui Ursula Bennardo era seduta nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, tentando di capire se Sossio Aruta fosse l’uomo per lei. Da allora sono passati mesi ...Le sfuriate di Antonella Elia a Temptation Island? "Tutto un copione". Ne è convinto Antonio Zequila, che con la ex valletta di Mike Bongiorno era già venuto ai ferri corti nella casa del Grande Frate ...