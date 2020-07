Salvini spiazza la sinistra: «Non siete capaci di difendere i valori sociali di Berlinguer: ci penso io» (Di giovedì 9 luglio 2020) «I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer. I valori del lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega. Del resto, se il Pd chiude Botteghe oscure, e la Lega riapre, io sono contento. È un bel segnale». Parole forte, quelle di Matteo Salvini, che parlando a La7, all’Aria che tira, in poche battute disintegra gli eredi del Pci. Tutti quelli che avrebbero dovuto essere i testimoni della tradizione partitica e politica di Enrico Berlinguer. Salvini, voi del Pd avete disperso l’eredità di Berlinguer: ce la siamo presa noi… Parole eloquenti, che rimarcano il cambiamento dei tempi politici. Parole che suonano come un passaggio di consegne. Non a caso, ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Salvini spiazza la sinistra: «Non siete capaci di difendere i valori sociali di Berlinguer: ci penso io»… - RaffaRa06692253 : @67_robin @matteorenzi Sai che c'è? Con i 'politici' italiani ( Salvini, Toninelli, DiMaio, Dibba, Zinga, ecc. ecc)… - niccolo_c : @silviaaaaa28 @picco_matteo @CarloCalenda La differenza tra Calenda e gli altri è che gli altri che li perculi o me… - njhusmenjall : E quando penso che Salvini non possa far più schifo di così, mi spiazza sempre - tigrelt : RT @ivocamic: MA OGGI HANNO SENSO LE ETICHETTE DESTRA E SINISTRA? Contano le azioni i programmi i contenuti e le persone Vedi quota 100 e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini spiazza Salvini spiazza la sinistra: «Non siete capaci di difendere i valori sociali di Berlinguer: ci penso... Il Secolo d'Italia Conte ironizza su Salvini e Meloni: “Mi si nota di più in streaming o in foto?”

La mossa del premier inizialmente ha però spiazzato i tre partiti ... Niente da fare invece per Matteo Salvini che ha subito declinato l’invito, ma alla fine il centrodestra ha deciso di prendere ...

M5s spiazzato, Crimi: 'Nessun passo indietro' Salvini all'attacco: Siete bugiardi e ridicoli

"Confermata la concessione ad Autostrade? Cosa non si fa per salvare la poltrona, 5 Stelle ridicoli e bugiardi, due anni di menzogne e tempo perso: #colpadisalvini anche questo???". Lo scrive in un ...

La mossa del premier inizialmente ha però spiazzato i tre partiti ... Niente da fare invece per Matteo Salvini che ha subito declinato l’invito, ma alla fine il centrodestra ha deciso di prendere ..."Confermata la concessione ad Autostrade? Cosa non si fa per salvare la poltrona, 5 Stelle ridicoli e bugiardi, due anni di menzogne e tempo perso: #colpadisalvini anche questo???". Lo scrive in un ...