Ponte di Genova, Toninelli: “Se ci fosse pena per c… a Salvini e Meloni toccherebbe l’ergastolo” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – “In poco più di un anno abbiamo costruito il ponte, non l’abbiamo fatto costruire a chi l’ha fatto crollare ma lo abbiamo fatto pagare a chi lo aveva fatto crollare, i Benetton. Poi c’è un’altra questione: quella delle cazzate, delle fake news, perché se in Italia ci fosse una pena per le cazzate, le fake news, Meloni e Salvini prenderebbero l’ergastolo multiplo”. Cosi’ Danilo Toninelli, in un post pubblicato sul Blog delle Stelle. TONINELLI: “SALVINI NON PARTECIPAVA ALLE RIUNIONI, SE LA FACEVA SOTTO” Leggi su dire

matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - Giorgiolaporta : Sanno vomitare invidia, scroccare #redditodicittadinanza e fare annunci a reti unificate. Per il resto sono come il… - HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - francescomila18 : RT @BlackOutTotale: Da il titolo di oggi de @ilgiornale, del mitico pescivendolo @alesallusti: '#M5S e governo in bilico per il ponte di Ge… - Peppe67023024 : Perché il Ponte di Genova racconta tutta la verità sulla vera natura dei 5 Stelle -