Ponte di Genova, la “mina” Toninelli: «Autostrade è ancora lì. La ministra De Micheli mi delude» (Di giovedì 9 luglio 2020) La recente contestazione subita ha lasciato il segno. Davvero non se l’aspettava, Danilo Toninelli, di finire così duramente apostrofato per strada. E nonostante avesse più volte ripetuto che «da sette anni mi dimezzo lo stipendio». Ha capito che gli esponenti del M5S rischiano i forconi e così ha tirato a lucido la purezza delle origini, giusto per vedere l’effetto che fa. L’occasione, manco a dirlo, gliel’ha offerto sul classico piatto d’argento la riconsegna di fatto ad Autostrade (Aspi) del nuovo Ponte di Genova, costruito sulle macerie del “Morandi” crollato due anni fa a Ferrragosto. Toninelli attacca anche Salvini: «Legato ai potentati» Toninelli, all’epoca ministro delle Infrastrutture, ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - Giorgiolaporta : Sanno vomitare invidia, scroccare #redditodicittadinanza e fare annunci a reti unificate. Per il resto sono come il… - HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - mmayr5 : @lamente2019 @doluccia16 Si !!! Andrà su e giù in Monopattino sul nuovo ponte Piano, su cui non dovrà passare più… - EmyRoyaleagle : RT @IlPrimatoN: La Consulta dà ragione al governo contro i Benetton. Adesso a Conte che altro serve per procedere con la revoca della conce… -