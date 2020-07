Più facile risolvere problemi iPhone in Italia dal 9 luglio: apertura storica (Di giovedì 9 luglio 2020) Da oggi 9 luglio sarà decisamente più semplice risolvere i problemi dei propri iPhone qui in Italia. Se da un lato negli ultimi tempi ci siamo soffermati soprattutto sulle offerte pensate per i melafonini, come abbiamo osservato di recente attraverso le grandi catene che operano nel nostro Paese, non dobbiamo dimenticarci di coloro che in questi anni hanno già deciso di dare fiducia al produttore americano e che, con il trascorrere del tempo, potrebbero andare incontro ad anomalie con il melafonino. Anche i centri non ufficiali potranno risolvere problemi iPhone con qualità Cosa sta avvenendo qui da noi? Il discorso rientra nel programma chiamato Independent Repair Provider Program. Inizialmente comprendeva 140 ... Leggi su optimagazine

