Passeggera denuncia: "Sono stata aggredita e presa schiaffi dall'autista di un Flixbus" (Di giovedì 9 luglio 2020) “Prima mi ha insultato, poi mi ha aggredita spingendomi fuori dall’autobus e, come se non bastasse, mi ha dato uno schiaffo in faccia”. Con queste parole Raffaella Fasano racconta quanto avvenuto ieri alla stazione Tiburtina di Roma, dove -spiega la donna - “Sono stata aggredita e insultata da un autista della compagnia Flixbus”. La donna stava rientrando a Bari e aveva raggiunto la stazione degli autobus in anticipo in modo da poter scegliere un posto dove poter lavorare. “Avevo bisogno di un tavolino - racconta -, ma quando l’ho detto all’autista, lui mi ha insultata dicendo che l’autobus era suo e decideva lui dove dovevo sedermi. Mi ha apostrofato nei modi peggiori che esistano, spingendomi ... Leggi su huffingtonpost

Flixbus, passeggera denuncia: «Io, aggredita e presa a schiaffi da un autista»

Una bruttissima avventura quella che racconta una cittadina barese che avrebbe visto protagonista un autista della compagnia Flixbus. La donna, Raffaella Fasano, racconta quanto sarebbe avvenuto ieri ...

