‘Ndrangheta a Reggio Calabria, 12 arresti per corruzione ed estorsione. Le intercettazioni: “Preferisco sparare che chiedere soldi” (Di giovedì 9 luglio 2020) Colpite le cosche Serraino e Libri di Reggio Calabria. Questa mattina la polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha eseguito 12 ordinanze di custodia cautelare (11 in carcere e una agli arresti domiciliari) nei confronti di presunti elementi di vertice, luogotenenti e affiliati delle due famiglie legate alla ‘ndrangheta. Gli arrestati sono accusati di associazione mafiosa e, a vario titolo, di estorsione, intestazione fittizia di beni, danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, illecita concorrenza con violenza o minaccia, incendio, aggravati dalla circostanza del metodo e dell’agevolazione mafiosa. Nel video, le intercettazioni tra le persone coinvolte ... Leggi su ilfattoquotidiano

poliziadistato : #9luglio #Squadramobile Reggio Calabria arresta esponenti di vertice, luogotenenti e affiliati cosche #Ndrangheta S… - fattoquotidiano : Il processo che non c’è sta per concludersi. Si chiama “’Ndrangheta Stragista” ed è in corso da tre anni ormai a Re… - Noovyis : (‘Ndrangheta a Reggio Calabria, 12 arresti per corruzione ed estorsione. Le intercettazioni: “Preferisco sparare ch… - ilfattovideo : ‘Ndrangheta a Reggio Calabria, 12 arresti per corruzione ed estorsione. Le intercettazioni: “Preferisco sparare che… - Darkmind4ever : RT @poliziadistato: #9luglio #Squadramobile Reggio Calabria arresta esponenti di vertice, luogotenenti e affiliati cosche #Ndrangheta Serra… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta Reggio Caso Moro: il 16 marzo 1978 il boss di 'ndrangheta Antonio Nirta "due nasi" era in via Fani Calabria News