Lukas Bjorklund è un nuovo calciatore del Milan: il profilo del talentino svedese (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Milan è uno dei club più attivi sul mercato. La politica di Elliott è chiara: puntare su calciatori giovani, ma di grandi qualità e prospettive. Questo è il caso di Lukas Bjorklund, nuovo acquisto rossonero. Il talento svedese classe 2004 è a Milano insieme all'agente Luca Ariatti. Bjorklund si è presentato a Milano indossando una maglia con la bandiera della Svezia. Il ragazzo ha appena 16 anni e arriva dal Malmö, la stessa squadra dove è cresciuto Zlatan Ibrahimovic. Chi è Lukas... Leggi su 90min

DiMarzio : Il @acmilan guarda anche al futuro e ai giovani talenti: preso Lukas #Bjorklund, trequartista dal @Malmo_FF, nazion… - DiMarzio : #Milan, il nuovo acquisto Lukas #Bjorklund è arrivato in città. Ora visite e firma - DiMarzio : #Milan, preso Lukas #Bjorklund: chi è il giovane in arrivo dal Malmo - ryo21501779 : RT @MilanNewsit: Lukas Bjorklund, trequartista classe 2004, è arrivato a Casa Milan. Il giovane talento svedese ha svolto questa mattina le… - Bagarotzo : RT @Teo__Visma: Arrivato Lukas #Bjorklund (classe 2004) dal Malmö. Giocatore per il settore giovanile, difficilmente giocherà in primavera… -