L’intelligenza artificiale adesso si applica anche alle PR (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si chiama TRUE il sistema innovativo di analisi semantica e misurazione della reputazione ideato da SEC Newgate che utilizza l’intelligenza artificiale per leggere in profondità l’evoluzione della percezione di un’organizzazione, di un brand, di un prodotto o servizio o di una persona, presso i suoi diversi interlocutori.Il progetto, che ha visto un investimento in ricerca e sviluppo di circa 1,5 milioni di euro, reso possibile dalle opportunità previste per l’industria 4.0 fra 2017 e 2018, è stato messo a punto dall’agenzia (project leader Erika Elia) insieme a un team scientifico composto da Armando Cirrincione, docente del Dipartimento di Marketing dell’Università Bocconi, Maurizio Zollo, direttore del dipartimento di Management and Entrepreneurship alla ... Leggi su ildenaro

Annademaloi : RT @MaBiP5: L'intelligenza artificiale come acceleratore della transizione verso l'economia circolare. Tra teorie, esperienze imprenditoria… - mywave76 : La rete del futuro è intelligente e sfrutta l’intelligenza artificiale per individuare i problemi prima che si pres… - mywave76 : La rete del futuro è intelligente e sfrutta l’intelligenza artificiale per individuare i problemi prima che si pres… - AvatarNemo : RT @nestquotidiano: L’intelligenza artificiale adesso si applica anche alle PR - nestquotidiano : L’intelligenza artificiale adesso si applica anche alle PR -

Ultime Notizie dalla rete : L’intelligenza artificiale Il numero uno di Google, Sundar Pichai: «L’intelligenza artificiale? Vale più di fuoco ed elettricità» Corriere della Sera