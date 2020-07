Il Segreto, anticipazioni oggi 9 luglio: Soledad disperata (Di giovedì 9 luglio 2020) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 9 luglio 2020. Che cosa vedremo nella replica su Canale 5, dalle 15.45? Soledad scopre che il suo amato Juan lascerà la Spagna per andare a studiare a Parigi… Pepa cerca la verità su Martin, il bambino, che, sospetta, le è stato sottratto alla nascita ed è stato cresciuto da Angustias. Quest’ultima è stata ricoverata in manicomio a causa di una malattia mentaleArticolo completo: Il Segreto, anticipazioni oggi 9 luglio: Soledad disperata dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Scopriamo cosa ci riservano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda come sempre alle 14.10 su Canale5 – Cinta è nei guai. Dopo il ...Questa la sinossi ufficiale della serie Tv rilasciata da Canale 5: Ipek Gencer sta per sposare Tekin Malik, l’uomo che ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre. Poc ...