Il dietrofront di Berlusconi: «Forza Italia non è disposta a sostenere il governo Conte» (Di giovedì 9 luglio 2020) Arriva una nota ufficiale da parte della segreteria politica di Silvio Berlusconi, che smentisce tutto quello a cui si allude da qualche tempo a questa parte. L’appoggio di Berlusconi il governo Conte non lo avrà mai e questa nota smentisce tutto, anche le dichiarazioni dello stesso leader di FI che ha ventilato un governo Pd-Forza Italia con l’assistenza di altre forze politiche – escludendo i 5 Stelle -. La «maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli Italiani, andrebbe verificata, naturalmente prima di tutto con i nostri alleati» di cui aveva parlato, quindi, non esiste più. Proprio dopo la verifica con gli alleati. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

