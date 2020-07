Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 9 luglio 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La Lega resta il primo partito del paese e recupera qualche voto. In calo gli altri partitiL'ultimo sondaggio è di:- Ixe, per Cartabianca del 7 luglioLega - 23,9% (-0,1% rispetto al 30 giugno)Pd - 22% (=)M5S - 15,4 (-0,7%)FdI - 13,8% (-0,4%)FI - 7,2% (-0,7%)Italia Viva - 2,8% (+0,6%)- Tecné per Quarta Repubblica del 6 luglioLega - 26,2% (-0,2 rispetto al 29 giugno)Pd - 20,2% (+0,1%)FdI - 15,8% (+0,4%)M5S - 14,8% (-0,1%)FI - 8,2% (=)Italia Viva - 3,1% (+0,3%)- SWG per Tg La7 del 6 luglio Lega - 26,6% (= rispetto al 22 giugno)Pd - 20% (-0,3%)M5S - 15,7% (-0,3%)FdI - 14% (-0,2%)FI - 5,9% (+0,3%)Italia Viva - 2,9% (-0,1%)- ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Xbox è pronta a svelare gli ultimi dettagli su Series X, la nuova console che sfiderà la PlayStation 5 – L’intervista Open Gianni Mura vittima di minacce ed estorsione per anni, arrestato un 46enne

Gaspari non si è fermato neanche dopo la morte di Gianni. Ha preso di mira il collega per chiedere altri soldi, gli ultimi 3.800 euro promessi, che pretendeva dalla vedova Mura. Ancora con violente ...

Dieta e stile di vita Mediterraneo, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della scienza per la rinascita post lockdown

Gli USA, ultimi in classifica, sono a 0.64. IL MOVIMENTO #VIVO MEDITERRANEO: UNA CHALLENGE IG PER LANCIARE IL MANIFESTO Il messaggio del Movimento #VIVOMEDITERRANEO è che per far rivivere la dieta ...

