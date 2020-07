Durante la pandemia al Pio Albergo Trivulzio di Milano assenti 2 dipendenti su 3 (Di giovedì 9 luglio 2020) Due dipendenti assenti su tre. Durante la pandemia di coronavirus al Pio Albergo Trivulzio di Milano, casa di cura per anziani, il 65% dei circa 900 operatori non era al posto di lavoro perché in malattia o in permesso. Lo scrive la Commissione regionale sulla gestione dell’emergenza nel Pat nella sua relazione conclusiva, riportata da Corriere della sera e la Repubblica. Una relazione che pare comunque non condannare in toto la gestione dell’epidemia all’interno della Rsa, che secondo i commissari non ha avuto esiti diversi o peggiori rispetto a quelli delle altre case di riposo lombarde colpite dalla pandemia. I risultati sono stati trasmessi anche alla Procura di Milano che ha in ... Leggi su huffingtonpost

