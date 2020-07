Coronavirus, positivo con tosse e febbre gira per mezza Italia (Di giovedì 9 luglio 2020) Un cittadino del Bangladesh, positivo al Coronavirus con tosse e febbre, gira per mezza Italia: da Roma alla Romagna e ritorno. Ancora una vicenda assurda legata al Coronavirus e a soggetti che pur essendo tenuti alla quarantena fiduciaria di due settimane, perché provenienti da Paese estero, si muovono come se niente fosse per mezza Italia. … L'articolo Coronavirus, positivo con tosse e febbre gira per mezza Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

