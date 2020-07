Bergonzi: «Fabbri? Errore inconcepibile, credo che sarà sospeso» (Di giovedì 9 luglio 2020) Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha commentato l’arbitraggio di Fabbri in Roma-Parma: le sue parole Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha commentato il discutibile arbitraggio di Michael Fabbri in Roma-Parma. Queste le sue parole a TMW Radio. «Fabbri? Sono amareggiato e deluso da ex arbitro per quello che ho visto. Mette a disagio tutti i suo i colleghi, l’AIA e il designatore, è un Errore inconcepibile. Dovrebbe chiedere scusa, non si capiscono le motivazioni. credo che sarà sospeso, gli serve un riposo lungo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TuttoMercatoWeb : TMW RADIO - Bergonzi: 'Roma-Parma, errore inconcepibile di Fabbri. Gli serve un lungo riposo' - ILOVEPACALCIO : Rigore #Parma, l’ex arbitro #Bergonzi: «Deluso e amareggiato da #Fabbri, chieda scusa» - Ilovepalermocalcio - Solo_La_Lazio : ? Bergonzi attacca Fabbri ??? 'Andrebbe sospeso, da ex arbitro mi vergogno' ?? La notizia - PagineRomaniste : #Bergonzi: “#Fabbri dovrebbe chiedere scusa. Credo che sarà sospeso, gli serve un lungo riposo” #ASRoma #RomaParma - fantaservice : Bergonzi disintegra Fabbri -