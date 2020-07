Belen rompe il silenzio: “Con Alessia Marcuzzi ho un ottimo rapporto” (Di giovedì 9 luglio 2020) Belen rompe il silenzio sulla relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi Belen Rodriguez rompe il silenzio e dice la sua sulla presunta relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. In una storia Instagram la showgirl argentina ha deciso di commentare le notizie trapelate negli ultimi giorni sulla sua vita privata. Belen smentisce le ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad”, dice la showgirl. E aggiunge: “Continuo a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere». Dopo aver fatto chiarezza, ... Leggi su tpi

