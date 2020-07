Banca MPS, 20 milioni a Bricofer con Garanzia SACE (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena ha erogato a favore della Società Bricofer Group un finanziamento di 20 milioni di euro assistito da Garanzia SACE, nell’ambito del programma Garanzia Italia. L’operazione strutturata con una durata di 70 mesi – si legge nella nota – consentirà alla società di fronteggiare l’incremento della necessità di circolante, data l’improvvisa interruzione dell’attività dovuta all’emergenza epidemiologica Covid-19, e permetterà di promuovere progetti di sviluppo del Gruppo per l’ampliamento, la diversificazione e l’innovazione tecnologica della rete vendita. “Il finanziamento servirà per proseguire anche in questa situazione ... Leggi su quifinanza

