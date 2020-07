UltraPop Festival al via: l'evento digitale su film, serie tv, videogiochi e cultura nerd (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dedicato agli appassionati di serie tv, videogiochi, cinema e cultura nerd, UltraPop Festival vi terrà compagnia dal 13 al 19 luglio 2020, con tantissimi panel, interviste, ospiti da seguire da casa: ecco qualche anticipazione! Il gruppo editoriale NetAddiction è lieto di annunciare la prima edizione di UltraPop Festival, il nuovo evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà dal dal 13 al 19 luglio 2020 e che è nato con l'idea raccontare e di vivere insieme gli aspetti più salienti di questa prima metà del 2020 e di analizzare quello che ci aspetta nella seconda metà dell'anno, Un Festival online gratuito e aperto a tutti che, con la sospensione momentanea degli eventi fisici, vuole dare il suo contributo ed intrattenere gli appassionati di cinema, serie TV, videogiochi, scienza e cultura nerd con appuntamenti che potrete ... Leggi su movieplayer

I festival, i concerti e molti eventi hanno dovuto trovare un modo per reinventarsi in questo periodo post emergenza Coronavirus. Vi avevamo raccontato come per la prima volta il Covid 19 abbia fatto ...Il gruppo editoriale NetAddiction è lieto di annunciare la prima edizione di UltraPop Festival, il nuovo evento digitale dedicato all’intrattenimento, nato con l’idea raccontare e di vivere insieme gl ...