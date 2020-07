The Sandman: i sogni dei fan potrebbero essere disegnati dagli artisti DC (Di mercoledì 8 luglio 2020) The Sandman arriverà su Audible e, in occasione dell'evento Virtual Con, i sogni condivisi dai fan potrebbero diventare opere realizzati dagli artisti della DC. Sandman, la graphic novel di Neil Gaiman, arriverà su Audible il 15 luglio e, in occasione del lancio del progetto e dell'evento Virtual-Con in programma dal 23 al 26 luglio, è stata ideata l'iniziativa Drawn from the Dreaming. Gli utenti potranno inviare online i propri sogni più memorabili, particolari e originali e alcuni dei contributi diventeranno delle opere realizzate da alcuni artisti della DC. I fan Neil Gaiman potranno condividere il proprio sogno sul sito drawnfromthedreaming.com o telefonando, se ci si trova negli Stati Uniti, al numero 515-726-3626 che ... Leggi su movieplayer

