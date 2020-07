Tennis – La confessione shock di Robin Soderling: “ho cercato su internet modi per suicidarmi” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La pressione di dover fare risultato per forza, l’ansia di dover mantenere le aspettative, il giudizio degli altri: elementi che spesso schiacciano anche il carattere dello sportivo più ferreo. E se poi il carattere non è nemmeno così ferreo… Foto Getty / Michael ReganUn triste esempio lo si evince dalle dichiarazioni rilasciate da Robin Soderling all’emittente svedese Sveriges Radio. Il gigante di Tibro, costretto al ritiro nel 2015 a causa di una grave forma di mononucleosi dopo un’assenza di 4 anni dal circuito, ha spiegato quanto la pressione sportiva gli abbia reso la vita un inferno: “ero molto ansioso e non mi sentivo affatto bene. Ero seduto in casa, mi guardavo intorno e non capivo niente. Il minimo rumore mi causava molto panico. Da un foglio che cadeva sul tappeto allo squillo del telefono, tutto mi spaventava e sono ... Leggi su sportfair

sportface2016 : La confessione di #Bouchard sul suo autografo -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis confessione Tennis – La confessione shock di Robin Soderling: “ho cercato su internet modi per suicidarmi& ... SportFair Robin Soderling, la confessione sconvolgente: «È capitato che cercassi su Google come uccidermi»

Un’ansia devastante, un periodo buio e il pensiero del suicidio che spesso gli frullava nella testa. Sono queste, in sintesi, le scioccanti rivelazioni fatte da Robin Soderling, ex tennista svedese e ...

Robin Soderling, ex stella del tennis: “Ho pensato al suicidio e sul web ho provato a capire come farlo”

Quello di Robin Soderling è un nome molto noto per gli appassionati di tennis. Perché lo svedese è stato un finalista Slam, è stato numero 4 del mondo e soprattutto è stato il primo giocatore a batter ...

Un’ansia devastante, un periodo buio e il pensiero del suicidio che spesso gli frullava nella testa. Sono queste, in sintesi, le scioccanti rivelazioni fatte da Robin Soderling, ex tennista svedese e ...Quello di Robin Soderling è un nome molto noto per gli appassionati di tennis. Perché lo svedese è stato un finalista Slam, è stato numero 4 del mondo e soprattutto è stato il primo giocatore a batter ...