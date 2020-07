Samsung Galaxy S30 senza caricabatteria come iPhone 12 ma a minor prezzo? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Anche il Samsung Galaxy S30, per intenderci il successore del Samsung Galaxy S20, potrebbe giungere senza il caricabatteria nella confezione di vendita. Esattamente come ipotizzato per l'iPhone 12 di fine 2019. Entrambe le prossime generazioni di top di gamma concorrenti sarebbero pronte ad una piccola, grande rivoluzione nel packaging dei loro prodotti di punta. Quale motivazione dietro questa scelta? A rilanciare la notizia del giorno ci pensa il sito SamMobile che riprende alcune fonti asiatiche. In realtà Samsung sarebbe pronta, dall'inizio del 2021, ad eliminare il prezioso accessorio da gran parte dei suoi smartphone nuovi, se non dalla loro totalità. Per milioni di smartphone prodotti e distribuiti durante l'anno, verrebbe a mancare proprio l'unità in questione e la cosa si tramuterebbe di certo in un risparmio di costi considerevole per ... Leggi su optimagazine

