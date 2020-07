Ryder Cup, edizione 2022 torneo Roma slitta al 2023 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – La Ryder Cup del 2022, prevista a Roma dal 30 settembre al 2 ottobre, e’ stata posticipata al 2023, sempre nella sede del Marco Simone Golf & Country Club. La decisione e’ stata ufficializzata dagli organizzatori contestualmente all’annuncio dello slittamento al 2021 dell’edizione di quest’anno prevista negli Stati Uniti, a causa dell’emergenza Coronavirus. Leggi su romadailynews

