RSI, dal 2021/22 stop alle gare di Champions in diretta (Di mercoledì 8 luglio 2020) A partire dalla stagione 2021/22, sui canali SSR e dunque anche su RSI, non verranno più trasmesse in diretta le partite della UEFA Champions League e della UEFA Europa League. Lo riporta Digital News, spiegando che gli highlights della Champions rimarranno invece visibili sui canali della SSR fino al 2024. Questo significa che ogni martedì … L'articolo RSI, dal 2021/22 stop alle gare di Champions in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

A partire dal 2021 lo spagnolo prenderà il posto di Daniel Ricciardo, che passerà alla McLaren, alla Renault, la scuderia con la quale ha vinto entrambi i suoi due titoli mondiali, nel 2005 e nel 20

Nei primi 60', infatti, i bianconeri avevano sfoderato una delle prestazioni migliori di tutta la stagione, in tutte le fasi. Oltre alla Juve che lo imbeccava bene, c'era anche un Pjanic molto mobile

