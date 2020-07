Ostia, dieci piccioni decapitati in spiaggia. Virginia Raggi: erano per me, basta intimidazioni (Di mercoledì 8 luglio 2020) dieci piccioni morti sulla riva del mare. decapitati. Sono stati trovati sabato a Ostia, in una delle spiagge libere in cui la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è recata per un sopralluogo. La prima cittadina vede nel macabro ritrovamento una chiara "intimidazione": "Hanno macabramente decapitato degli uccelli e ce li hanno fatti trovare. È evidente che a qualcuno non fa piacere che quelle spiagge libere siano gratuitamente a disposizione delle famiglie", accusa la Raggi un post su Facebook in cui racconta l'episodio ("Un segnale? Una coincidenza? Non lo so") a corredo di un video in cui parla, con voce resa irriconoscibile, chi ha trovato i piccioni senza testa in acqua. "Sabato scorso sono andata ad Ostia per un sopralluogo in una delle spiagge libere che abbiamo restituito alle famiglie. Ho scelto di andare per dare un segnale chiaro a chi si oppone alla ... Leggi su iltempo

