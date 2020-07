Orgoglio Napoli: la vittoria della Coppa Italia diventa una figurina Panini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Orgoglio per gli azzurri. L’immagine che ritrae Insigne e la squadra del Napoli che innalza la Coppa Italia diventerà una speciale figurina Panini che verrà distribuita in edicola solamente sabato 11 luglio in omaggio con SportWeek e La Gazzetta dello Sport. Tutti coloro che vorranno completare l’album “Il film del campionato” 2019/2020, non potranno, quindi, fare a meno di questa figurina che non sarà l’unica speciale. Infatti, dopo la prima uscita dedicata alla vittoria della squadra partenopea, si attendono altre due figurine che saranno dedicate a Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, autore del primo gol dopo il blocco del campionato causato dal covid-19 e ad Andreas Cornelius, attaccante del Parma, terzo giocatore nella storia della Serie A ad aver segnato 3 gol sia all’andata ... Leggi su anteprima24

A settembre avremo il piacere e l'orgoglio di formare i ragazzi del rione che potranno ... non solo in Italia, ma anche a Napoli. I rapporti con il rione Sanità sono iniziati da tempo con la mostra ...

A settembre avremo il piacere e l'orgoglio di formare i ragazzi del rione che potranno ... non solo in Italia, ma anche a Napoli. I rapporti con il rione Sanità sono iniziati da tempo con la mostra ...