Napoli, tutti a giocare al Madre (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fino al 2 novembre uno spazio per bambini dell'artista Temitayo Ogunbiyi. Tra laboratori per famiglie, progetti d'autore e la lezione di Rodari, il Museo d'arte contemporanea di Napoli punta sempre più alla solidarietà Leggi su espresso.repubblica

matteosalvinimi : De Luca non ha niente da dire su questo? Tutti razzisti e leghisti questi cittadini che protestano? Difendere Napol… - mirkocalemme : In troppi fanno fatica a capirlo, ma questi tre ragazzi sono un bellissimo pezzo di storia del #Napoli. Gli anni d… - AAlexBarone : Ieri noi milanisti abbiamo tutti goduto, giustamente. Ma quanto facciamo tenerezza.. Siamo diventati un Napoli o un… - comixnapoli : La passione 20 anni fa ci ha spinto ad avviare Corsi di Animazione, e oggi Napoli è diventata centro di un interess… - CapulaAndrea : @__ila8 La squadra mostra le sue fragilità ogni qualvolta si subisce gol vedi genoa torino milan mentalmente si dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti

L'Espresso

Nella prima stagione napoletana, Herving Lozano non ha convinto e il Napoli starebbe in seria considerazione la cessione del giocatore messicano. Il problema è il prezzo. Il Napoli vorrebbe cederlo ...Furto in casa di Pasquale Apicella, l’agente di polizia morto in servizio mentre cercava di fermare la fuga di alcuni rapinatori lo scorso aprile, lasciando la moglie e due bambini di sei anni e tre m ...