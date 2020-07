Napoli, pronto un colpo in difesa: assalto a un gioiello del Barcellona (Di mercoledì 8 luglio 2020) La stagione del Napoli è passata in pochi giorni da fallimentare a positiva grazie alla conquista della Coppa Italia. Gli azzurri hanno alzato il primo trofeo e promettono battaglia anche in Champions League, dove sono attesi dalla sfida di ritorno contro il Barcellona negli ottavi. Ma mentre va esaurendosi questa complicata annata, i partenopei iniziano a progettare il futuro attraverso il calciomercato.INTERVENTOIl primo reparto su cui il Napoli andrà a intervenire è la difesa. Il reparto arretrato ha mostrato più di un problema nel corso della stagione e il tecnico Gennaro Gattuso insiste per avere a disposizione giocatori duttili e pronti a garantirgli un elevato rendimento. Il profilo più intrigante sembra Jean-Clair Todibo, difensore di proprietà del ... Leggi su itasportpress

CdM – Ospina torna, ma gioca Meret! Hysaj manda Di Lorenzo in panchina…

E’ ufficialmente terminata l’avventura al Nizza di di Malanga Sarr. Il difensore classe 1999, che piace al Milan, è pronto per una nuova avventura. Malanga Sarr è tra i profili più interessanti del ca ...

“Se mi dà fastidio leggere di altri allenatori al mio posto sulla panchina della Roma? Nessuno”. Nonostante le tre sconfitte consecutive, la Champions ormai sfumata e il rischio di perdere anche la qu ...

