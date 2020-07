Monster Hunter: ecco perché Milla Jovovich userà le iconiche Dual Blades nell'imminente film (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con il film di Monster Hunter in uscita a settembre, il regista e sceneggiatore Paul W.S. Anderson ha rivelato ulteriori dettagli sulla pellicola sul personaggio interpretato da Milla Jovovich (la protagonista dell'adattamento cinematografico) a Empire. "Ho scritto il ruolo di Artemis per Milla in modo che potesse essere un personaggio del mondo reale, imparziale e fresco nel mondo di Monster Hunter", ha detto il regista.La Jovovich ha aggiunto: "sì, non è basata su un personaggio del gioco". Ma, nonostante questo, l'attrice ha scelto di usare nel film le iconiche Dual Blades e la stessa armatura che usa nel gioco, rivela il regista.Leggi altro... Leggi su eurogamer

