Milan, Juve affondata e Ibra ammette: “Con me dall’inizio potevamo puntare allo scudetto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Pioli dà Pioli toglie. L’allenatore del Milan ha vestito i panni del giudice per una settimana tirando i fili del campionato. Alla fine ha riequilIbrato tutto dopo la vittoria con la Juve. Pochi giorni prima era stata la Lazio a cadere, permettendo ai bianconeri di scappare in vetta senza fiato sul collo. Ibra e compagni hanno ricambiato il ‘favore’ alla Juve battendola in casa. Solo la sconfitta biancoceleste a Lecce ha impedito alla Lazio di recuperare punti sulla vetta, ma Pioli, ex allenatore ancora amato nella Capitale, aveva compensato lo sgambetto che ha probabilmente segnato le sorti della stagione. Milan batte Juve 4-2, una vittoria clamorosa che porta i rossoneri al momentaneo quinto posto in classifica. Il solito Ibra Protagonista della gara il solito, che ha dato spettacolo in campo (segnando il secondo gol) e alla fine della partita, davanti ai ... Leggi su italiasera

