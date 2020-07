Michelin lancia iniziativa “Drive safe. Stay safe” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La collaborazione tra Michelin ed Euromaster per promuovere la sicurezza prosegue e lo fa regalando una polizza salute a tutti coloro i quali, entro il 31 luglio, acquisteranno 4 pneumatici Michelin estivi o all season per auto, Suv e trasporto leggero, oppure 2 pneumatici Michelin moto, presso uno dei 214 centri di servizio Euromaster presenti in Italia. La polizza, sottoscritta con Reale Mutua, prevede una diaria da ricovero di 80 euro erogata a seguito di ricovero per malattia o infortunio presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, che comporti più di 2 pernottamenti, per un massimo di 20 pernottamenti durante i 6 mesi di copertura. Questa promozione, denominata “Drive safe. Stay safe”, è un ulteriore tessera al mosaico di iniziative realizzate ... Leggi su ildenaro

