“Mafia bond’: titoli della ‘Ndrangheta venduti sui mercati internazionali (Di mercoledì 8 luglio 2020) I bond della ‘ndrangheta venduti agli investitori internazionali. E’ quanto rivela il Financial Times, che ha avuto accesso a documenti finanziari e legali riservati. In un’occasione, scrive il quotidiano finanziario della City, i titoli, garantiti in parte da aziende di facciata accusate di essere legate alla ‘ndrangheta, sono stati acquistati anche dalla Banca Generali, in una transazione nella quale i servizi di consulenza vennero forniti dal gruppo EY. Da anni, già ai tempi di Giovanni Falcone, sentiamo parlare di una mafia (in questo caso la ‘Ndrangheta calabrese) che cambia, si evolve, opera meno sul territorio in senso stretto per entrare nei gangli dell’economia e della finanza. Dalla coppola al colletto bianco. Secondo il Financial Times, ammontano a circa 1 miliardo di euro le obbligazioni vendute agli investitori internazionali tra ... Leggi su quifinanza

