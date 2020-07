La maglia speciale di Zagor e Jovanotti, realizzata da Sportful (Di mercoledì 8 luglio 2020) Jovanotti è da sempre un grande fan di Zagor. Da questa sua passione nasce un’amicizia con Sergio Bonelli Editore che, dopo aver prodotto nella primavera del 2018 un albo speciale per celebrare Lorenzo e lo Spirito con la Scure, prosegue la sua collaborazione con una nuova iniziativa. Prima di partire per la pedalata che all’inizio dell’anno lo ha portato per 4000 km tra Cile e Argentina, Lorenzo ha contattato Sportful, azienda leader nell’abbigliamento ciclistico per realizzare alcuni capi tecnici speciali che potessero accompagnarlo nella grande varietà di temperature che avrebbe affrontato nel suo itinerario sudamericano. L’indicazione è stata precisa: l’abbigliamento doveva avere come soggetto Zagor, per portare sempre con sé lo Spirito con la Scure, come nume tutelare di questa sua nuova avventura. A seguito ... Leggi su quotidianpost

