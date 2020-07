Inter, 80 milioni per Osimhen: battuta la concorrenza del Napoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'Inter potrebbe aver superato il Napoli nella corsa per l'attaccante nigeriano Victor Osimhen, fortemente voluto e cercato dal Napoli. La liquidità messa sul piatto dalla società di Suning avrebbe fatto la differenza.IL SORPASSOcaption id="attachment 988331" align="alignnone" width="594" Osimhen (getty images)/captionL'Inter è scatenata sul mercato. Dopo i tre colpi piazzati da Marotta, secondo quanto riporta Le10Sport sembra che adesso la società di Suning abbia superato il Napoli nella trattativa per Victor Osimhen, mettendo sul piatto 80 milioni di euro. De Laurentiis non sembra intenzionato a partecipare ad aste o rilanci, e dunque il Napoli potrebbe ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Inter milioni Inter: affare fatto, c'è il colpo Males per 4 milioni Calciomercato.com Barcellona, Bartomeu: "Lautaro Martinez? Agli acquisti penseremo a fine stagione"

Lautaro Martinez è da tempo il grande obiettivo del Barcellona, che ha individuato nell'argentino dell'Inter l'uomo giusto per rafforzare il reparto offensivo. Questo martedì 7 luglio scade la clausol ...

Italia Veloce, quasi 2 miliardi di euro di interventi nel savonese

Liguria. Non solo il raddoppio ferroviario di ponente (per un miliardo e mezzo di euro): sono diverse le opere che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha in programma di realizzare in Li ...

Lautaro Martinez è da tempo il grande obiettivo del Barcellona, che ha individuato nell'argentino dell'Inter l'uomo giusto per rafforzare il reparto offensivo. Questo martedì 7 luglio scade la clausol ...