Highlights e gol Getafe-Villareal 1-3, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Getafe-Villareal 1-3, match valido per la trentacinquesima giornata di Liga 2019/2020. Dopo un primo tempo a reti bianche, il punteggio cambia nella ripresa grazie a Santi Cazorla, che al 63′ sblocca la gara. Soria commette un fallo in area di rigore ed il Var conferma il tentativo dagli 11 metri per la formazione ospite. Sul dischetto si presenta il capitano del Villareal, che non sbaglia e fa 1-0. Il Getafe pareggia all’80’ con un colpo di testa vincente di Hugo Duro, ma un altro rigore regala il nuovo vantaggio agli uomini di Calleja. Il marcatore è ancora Santi Cazorla, al minuto 85. Nel finale, c’è gloria anche per Ruben Pena, che con il suo gol al 90+3′ chiude i giochi. In alto ... Leggi su sportface

SkySport : ? Giroud segna ancora ? ? Chelsea avanti al 5' col Crystal Palace: Willian mette il pallone in mezzo, Giroud col de… - SkySport : ? Lucioni colpisce di testa ? La Lazio cade a Lecce ? Al 47' calcio d'angolo di Saponara: Lucioni anticipa Acerbi e… - Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Chiellini e #Pellè in #Italia ???? ?? #Spagna???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights, l… - zazoomblog : HIGHLIGHTS Atalanta Sampdoria: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Atalanta #Sampdoria:… - zazoomblog : HIGHLIGHTS Roma Parma: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Parma: #azioni #salienti -