"Ha ragione Salvini, pronti a tutto per la poltrona". Benetton, la Meli fa godere il leghista e polverizza il M5s (Di mercoledì 8 luglio 2020) Senza alcun pelo sulla lingua. Si tratta di Maria Teresa Meli, la firma del Corriere della Sera, che ospite a L'aria che tira in onda su La7 commenta il caso del giorno: la concessione per nuovo Ponte di Genova, erede del Morandi crollato tragicamente, è stata rinnovata a Benetton. Incredibile ma vero: dopo che i grillini hanno giurato, spergiurato e promesso che così non sarebbe stato, ecco che puntualmente si sono smentiti. E sulla vicenda, la Meli ha le idee chiare: "Ci sarà il solito infiammarsi di polemiche ma poi non avrà una ricaduta concreta sulla tenuta del governo". Dunque il giudizio, tranchant: "Ha ragione Matteo Salvini quando dice che i grillini farebbero di tutto per salvarsi la poltrona", conclude la Meli con una clamorosa bordata. Leggi su liberoquotidiano

Le ultime notizie di oggi 8 luglio sulle pensioni riguardano ancora una volta Quota 100 (che sarà confermata per il 2021) e la famosa quota 41. Vediamo gli interventi di Cesare Damiano del PD e di Mat ...

