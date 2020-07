Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: non è finita qui (Di mercoledì 8 luglio 2020) I maligni lo avevano detto che Giancarlo Magalli non avrebbe resistito alla tentazione di commentare gli ascolti di Ogni Mattina, il nuovo programma di Tv8 condotto dall’ex collega Adriana Volpe e da Alessio Viola, e così è stato. Il post arriva sul suo profilo Facebook a poco più di una settimana dal debutto dello show, indicando semplicemente una cifra, lo «0,9», e una emoticon che invita al silenzio. Il rimando è, naturalmente, ai risultati non troppo esaltanti racimolati dalla trasmissione nei primi giorni di vita: un’osservazione, quella di Magalli, che alcuni utenti reputano fuori luogo e poco elegante. https://twitter.com/GiulioAlcaras/status/1280517529488809987 Leggi su vanityfair

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - reilachii : RT @Gavatzony: Milano 08 luglio 2020. Adriana Volpe risponde al post di Giancarlo Magalli. #ognimattina - _LacieHeartree : RT @GretaSmara: Adriana Volpe che con classe e stile asfalta Giancarlo Magalli dopo tutte le frecciatine di ieri, è la cosa più bella della… - Fanello_ : RT @trash_italiano: La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - mariagrimaldim : RT @trash_italiano: La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina -