Gemelline nate con due teste e un solo corpo muoiono 9 giorni dopo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le Gemelline nate con un solo corpo e due teste a Samarcanda sono morte dopo 9 giorni dopo il parto, mentre erano ricoverate in terapia intensiva. La loro nascita aveva suscitato l’attenzione e la curiosità della comunità scientifica internazionale. Il parto della donna uzbeka nell’ospedale pediatrico di Samarcanda era infatti diventato una notizia d’interesse internazionale. … L'articolo Gemelline nate con due teste e un solo corpo muoiono 9 giorni dopo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

ROMA - Separate con successo all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma due gemelline siamesi centrafricane unite dalla nuca, con cranio e gran parte del sistema venoso in comune. È il primo caso in ...Hanno potuto finalmente guardarsi negli occhi Ervina e Prefina, le due gemelline siamesi centrafricane unite per la testa che uno straordinario intervento chirurgico eseguito al Bambino Gesù, ha separ ...