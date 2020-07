Frosinone, Agenzia Dogane a corto di personale e servizi a rischio: proteste e richiesta di “rinforzi” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “All’Ufficio Dogane di Frosinone c’è carenza di personale e i servizi rischiano di non essere garantiti. Le riunioni sindacali avute con l’odierna dirigenza annunciavano le criticità nel coprire i servizi essenziali con l’attuale consistenza organica. A fronte di questa criticità – scrive in una nota Virgilio Tisba, Segretario UILPA Dogane e dei Monopoli Lazio e Abruzzo – dobbiamo ricordare che nel territorio del Lazio recentemente si è svolto un interpello di mobilità nazionale trascurando Frosinone, mentre per quanto riguarda la mobilità intercompartimentale sono state assegnate 3 unità di Terza Area le quali hanno rifiutato e ad oggi non c’è stata nessuna ... Leggi su ilcorrieredellacitta

