F1, Robert Kubica alla guida dell’Alfa Romeo nelle prove libere 1 del GP di Stiria (Di mercoledì 8 luglio 2020) Antonio Giovinazzi lascerà il volante della sua Alfa Romeo a Robert Kubica nelle prove libere 1 del GP di Stiria di Formula 1. La seconda gara sulla pista di Spielberg in Austria vedrà il polacco, quest’anno senza sedile dopo l’avventura fallimentare alla Williams, nel ruolo di collaudatore della scuderia italiana, che dunque lo propone in pista nella prima sessione. nelle FP2 tornerà Giovinazzi, ma Kubica è già soddisfatto così: “Non vedo l’ora di tornare in azione questo fine settimana, soprattutto dopo la lunga pausa che tutto il mondo del motorsport ha dovuto osservare. Il mio obiettivo, come sempre, è quello di fornire quanti più dati possibili ai nostri ingegneri e di dare loro il mio feedback dall’interno dell’abitacolo. Questo fine settimana vivremo un’esperienza abbastanza nuova ... Leggi su sportface

sportface2016 : #F1 | #Kubica alla guida dell'#AlfaRomeo nelle #FP1 del GP di Stiria - formula1gp : Robert Kubica in pista con Alfa Romeo nelle FP1 del GP di Stiria: le dichiarazioni - filippo898 : RT @LiveGPit: #F1 Robert Kubica prenderà parte alle FP1 del Gp di Stiria con l'Alfa Romeo prendendo il posto di Antonio Giovinazzi #Styrian… - thelastcornerit : Robert Kubica in pista con Alfa Romeo nelle FP1 del GP Stiria - F1FanAdwin : Kubica vervangt Giovinazzi tijdens VT1 bij Alfa Romeo -