E anche oggi Salvini trova una scusa per non incontrare Conte domani (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da qualche tempo sui giornali si discute dell’invito del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al centrodestra “in una sede ufficiale”, ovvero a Palazzo Chigi. Come ricorderete, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e di conseguenza Antonio Tajani avevano rifiutato l’invito a presenziare agli Stati Generali convocati dal governo perché quella, secondo loro, non era una sede ufficiale. E anche oggi Salvini trova una scusa per non incontrare Conte domani In realtà lo era perché Villa Pamphilj è una sede istituzionale di alta rappresentanza della Presidenza del Consiglio. Ma sorvoliamo. Così come sorvoliamo che Salvini lo ha spiegato e subito dopo si è confrontato con Orietta Berti da Barbara d’Urso. Mentre il motivo per cui il Capitano preferisca un certo tipo di interlocutori ad altri tipo Bianca Berlinguer è ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : anche oggi Coronavirus: anche oggi nessun nuovo caso la VOCE del TRENTINO Il Papa: è Dio che ci chiede di sbarcare da migrante. La Libia è l’inferno

«È Dio che bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito, chiedendo di poter sbarcare. La Libia è un lager di cui ci fanno ...

50 anni Regioni: mostra Consiglio apre iniziative Puglia

(ANSA) - BARI, 08 LUG - Il 13 luglio 1970, cinquant'anni fa, si teneva la prima seduta del Consiglio regionale della Puglia. Questo mezzo secolo di storia sarà raccontato con una serie di iniziative: ...

