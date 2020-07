Decreto Rilancio, Calabrese (FI): “Professionisti penalizzati” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ancora una volta il Governo delle promesse, ovviamente non mantenute, non fa seguire alle parole i fatti. E così si scopre come, purtroppo, i liberi professionisti siano tra le categorie escluse dai benefici del Decreto Rilancio”. Pasquale Calabrese, Responsabile di Dipartimento in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento, ad intervenire dopo le non piacevoli “nuove” che hanno riguardato le menzionate categorie. “Avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri e quant’altri, tutti esclusi dai benefici in questione. Si profila una disparità di trattamento evidente ed inaccettabile. Vi è un evidente squilibrio rispetto ai parametri di uguaglianza sanciti dalla nostra Carta costituzionale. Ovviamente, non prendiamo ... Leggi su anteprima24

borghi_claudio : Chiuso tutto. La gloriosa V Bilancio ha sistemato tutte le lievi imprecisioni. Testo del decreto Rilancio adesso è a posto. - borghi_claudio : Ho ricevuto la nota della ragioneria sul decreto rilancio... era meglio se non l'avessi ricevuta. Qui c'è un proble… - CottarelliCPI : La Comm. Bilancio approva un emendamento al decreto rilancio che conferma la proroga al 2033 delle concessioni baln… - vasco97273 : RT @M5S_Camera: Nel decreto Rilancio diciamo stop alle deroghe per lo stoccaggio dei rifiuti - vasco97273 : RT @M5S_Senato: Nel decreto Rilancio diciamo stop alle deroghe per lo stoccaggio dei rifiuti -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Rilancio Decreto Rilancio e Sisma Bonus: da ISI le critiche al nuovo Superbonus 110% Lavori Pubblici Parlamentari Svp: "Decreto rilancio con risorse stanziate senza precedenti"

Nel votare con gli altri esponenti delle autonomie la fiducia al decreto rilancio varato dall'esecutivo Renate Gebhard, la presidente dei deputati della Südtiroler Volkspartei, ha parlato di ...

L'amministrazione della giustizia, il CasoTortora, la magistratura, il pentitismo, il PR

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...

Nel votare con gli altri esponenti delle autonomie la fiducia al decreto rilancio varato dall'esecutivo Renate Gebhard, la presidente dei deputati della Südtiroler Volkspartei, ha parlato di ...05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...