Coronavirus, focolaio in un'azienda in provincia di Parma: decine di lavoratori contagiati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un nuovo focolaio di Coronavirus mette in allarme la provincia di Parma. Il cluster è stato rilevato nella "Parmovo", azienda di produzione di ovoprodotti di Sanguigna di Colorno. Attualmente ci sarebbero 33 positivi in tutto. A scovare il focolaio è stata l'azienda territoriale sanitaria Val Padana, l'ente sanitario delle province lombarde di Mantova e Cremona. Leggi su tg24.sky

fanpage : Nuovo focolaio da Coronavirus alla Comunità Shalom: 15 ragazzi positivi al Covid - SkyTG24 : Coronavirus Parma, focolaio nell'azienda Parmovo: decine di lavoratori contagiati - Corriere : ?? Coronavirus a Vicenza, il focolaio è partito dal dirigente di Laserjet che aveva 38 di febbre ed era stato a una… - RADIOBRUNO1 : Le persone risultate positive sarebbero dipendenti di una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a div… - rep_milano : Coronavirus, focolaio nella comunità di recupero del Bresciano: 15 ospiti positivi fanno risalire il numero dei con… -