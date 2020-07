Con E-Tech l'ibrido Renault scopre la F1 (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Renault lancia il suo programma “ibrido” su Clio, Capture e Megan, miscelando sapientemente meccanica da ordinaria amministrazione e tecnologia da “F1”. Non è la solita favoletta, questa volta, l'E-Tech Renault nasce sulla base di ben 150 brevetti, moltissimi dei quali estrapolati dalle soluzioni tecniche, utilizzate proprio in Formula Uno. Si tratta di una stessa base, declinata su due livelli di gestibilità: un full Hybrid (che può andare, per piccoli tragitti, in solo elettrico, ma non può essere ricaricato tramite cavo), adottato dalla Clio ed un Plug-in (sistema che garantisce percorrenze in elettrico importanti, con batteria ricaricabile tramite cavo). Montato su Capture e Megane. La termica è rappresentata dal 1.6 litri benzina, 4 cilindri, con doppia ... Leggi su iltempo

