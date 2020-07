Come sorelle serie tv da giovedì 8 luglio su Canale 5 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ha per titolo Come sorelle la nuova serie tv turca che Canale 5 trasmette in prima visione assoluta, da mercoledì 8 luglio. La fiction è composta da otto appuntamenti in onda in prime time.Ogni episodio ha la durata di due ore. Ancora una serie made in Turkey per la principale rete Mediaset dopo Daydreamer – le ali del sogno. Le atmosfere sono drammatiche con incursioni nella commedia. Come sorelle è andata in onda su Star TV, la prima emittente privata turca, nata nel 1989. Ne rappresenta uno dei gioielli di famiglia. Come sorelle serie tv regia, protagonisti, location La regia è di Aydın Bulut. La protagonista principale è una giovane ereditiera e futura sposa, İpek Gencer interpretata da Sevda Erginci.. Nel cast anche Cahide Esen Karalar, ovvero l’attrice Ece Uslu. Le riprese si sono svolte in Turchia, in particolare a ... Leggi su maridacaterini

QuiMediaset_it : Al via domani sera in prima tv assoluta su #Canale5 #ComeSorelle - mediterranew : “Come sorelle” su Canale 5 da mercoledì 8 luglio... - SMSNEWSOFFICIAL : MERCOLEDÌ 8 LUGLIO IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 DEBUTTA LA NUOVA SERIE «COME SORELLE» - CorriereCitta : Anticipazioni Come Sorelle, stasera in tv: tutto sulla nuova serie in onda su Canale 5 #comesorelle #canale5… - SerieTvserie : Come sorelle, su Canale 5 dalla Turchia ecco un nuovo family drama -