CARLO CALENDA INCONTRA I NEO DIRIGENTI DEL SUO PARTITO DI TRAPANI (Di mercoledì 8 luglio 2020) I DIRIGENTI provinciali del neonato PARTITO “Azione” Domenico Rizzo e Gaspare Messina, hanno INCONTRAto e discusso dei problemi di TRAPANI con il loro leader CARLO CALENDA, il deputato europeo staccatosi dal PD per far nascere un suo PARTITO. L’occasione è stata la presentazione del libro “ I Mostri” di cui CALENDA è autore e che... L'articolo CARLO CALENDA INCONTRA I NEO DIRIGENTI DEL SUO PARTITO DI TRAPANI puoi vederlo su: Tvio TRAPANI. Leggi su tvio

