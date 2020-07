Calciomercato Inter: Emerson Palmieri è sempre più vicino (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo La Gazzetta dello Sport Emerson Palmieri è sempre più vicino al trasferimento all’Inter: pronta l’offerta al Chelsea Come riporta La Gazzetta dello Sport Emerson Palmieri si avvicina a grandi passi all’Inter. Dopo Hakimi sarà lui, con ogni probabilità, il secondo rinforzo in casa nerazzurra. L’Inter sta aspettando il momento buono per intavolare la trattativa, la valutazione oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, il giocatore ha già detto sì. Tanto che l’Inter, in quel settore, al momento non sta prendendo in esame altre piste. Segnale evidente di una buona sicurezza sulla riuscita dell’affare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter – Tempo quasi scaduto: “Possibile (clamoroso) addio” Cittaceleste.it Biscotto o pasticciotto? Udinese-Genoa e quel rigore…

In realtà, regolamento alla mano si potrebbe parlare di “errore tecnico” a causa proprio di quel calcio di rigore. Pinamonti, infatti, si presenta sul dischetto a recupero ormai scaduto. L’attaccante ...

Calciomercato Inter, ‘pericolo’ a sorpresa per Tonali | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Sandro Tonali col quale è già stato trovato un accordo sulla base di un contratto quinquennale Tonali non è un giocatore dell’Inter, ma potrebbe ...

