Atalanta, Gasperini: Scudetto? Nelle mani della Juve” (Di giovedì 9 luglio 2020) Sei su sei, undici di fila. L’Atalanta non si ferma più, da quando è ripreso il campionato le ha vinte tutte. La squadra di Gasperini festeggia il terzo posto momentaneo mentre il reparto Covid dell’ospedale di Bergamo si vuota, sancendo una doppia vittoria. Ora anche la parola Scudetto non suscita ilarità nell’accostarla ai colori nerazzurri. Il ruolino clamoroso di Zapata e compagni impone di farci un pensierino, rimarrà con ogni probabilità tale, ma è già bello così. L’Atalanta supera anche la Sampdoria e aspetta la partita dell’Inter di domani per capire se quel terzo posto dovrà conquistarselo ancora o le spetta di diritto già da questa giornata. Intanto al termine della gara con la ... Leggi su italiasera

SkySport : Gasperini dopo Atalanta-Napoli: 'In questi anni siamo stati inferiori solo alla Juventus' - CalcioWeb : #Atalanta, #Gasperini con i piedi per terra: 'lo scudetto è della Juventus' - - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: ATALANTA - Gasperini: 'Facciamo corsa su noi stessi, poi vedremo cosa verrà' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Facciamo corsa su noi stessi, poi vedremo cosa verrà' - apetrazzuolo : ATALANTA - Gasperini: 'Facciamo corsa su noi stessi, poi vedremo cosa verrà' -